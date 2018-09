Vent’anni dopo MISS GRAND PRIX è reggiana!

15 Set 2018 | Attualità | Scritto da : RWS

Isabella Ceci, 17 anni di Casalgrande, trionfa alla finale nazionale di Trani

Reggio protagonista anche con la 18enne Islam Ezzadini (Miss Talento 2018)

Isabella Ceci è la nuova “Miss Grand Prix 2018”.

La 17enne di Casalgrande è stata incoronata lo scorso 9 settembre sul palco di Trani, in Puglia, atto conclusivo del concorso nazionale di bellezza che ha visto più di 400 ragazze sfidarsi durante l’anno nelle varie selezioni.

Erano vent’anni che una reggiana non trionfava in quello che è considerato uno dei più importanti concorsi italiani, trampolino di lancio in passato di attrici e modelle, come Tessa Gelisio, Raffaela Fico e Carlotta Maggiorana. L’ultima esponente di casa nostra a vincere fu infatti Cecilia Mozzini nel 1998.

Isabella Ceci è stata incoronata dal grande stilista Rocco Barocco, presidente di giuria, nella serata condotta da Jo Squillo e organizzata come sempre dall’agenzia Claudio Marastoni Communication.

“Sono ancora incredula, stanotte credo di aver chiuso occhi solo per pochi minuti – le prime parole della nuova reginetta – Ho dormito con la corona qui accanto a me sul comodino, ancora non mi sembra vero”.

Isabella è una studentessa del Liceo linguistico a Reggio, con la passione per la danza e la pallavolo, e un sogno: quello di sfondare nel mondo della moda.

“Spero che questa vittoria possa essere un trampolino per me. Già ora comunque posso dire di aver trascorso una settimana magnifica che non dimenticherò mai. Fare i passaggi in giuria, ritrovarmi fianco a fianco nel backstage con personaggi famosi del mondo dello spettacolo, confrontarmi con ragazze diventate amiche con i miei stessi interessi è un’esperienza impagabile”.

A fare il tifo per Isabella, in piazza Quercia a Trani, c’erano mamma Angela e nonno Angelo. “La prima telefonata l’ho fatta a mio papà Daniele che si trova via per lavoro. Ma è tutta notte che rispondo a messaggi di complimenti da Reggio, Casalgrande, Scandiano. Insomma, mi sento orgogliosa di aver riportato nella nostra provincia questo titolo”.

Nel corso della serata pugliese c’è stata gloria anche per un’altra miss reggiana, Islam Ezzedini che ha conquistato la fascia di Miss Grand Prix Talento 2018. Studentessa di 18 anni, Islam si è aggiudicata una delle fasce più importanti. Nel suo futuro sogna una professione che la porti in giro per il mondo.

IL CONCORSO: STORIA E VINCITORI

Il concorso di Miss Grand Prix, organizzato da Claudio Marastoni Communication, è giunto quest’anno alla sua 31esima edizione confermandosi come una delle più importanti manifestazioni del settore. Da alcuni anni la stessa organizzazione promuove il concorso di Mister Italia che anno dopo anno si è imposto come il più autorevole “trampolino di lancio” nel mondo dello spettacolo per gli uomini italiani più belli.

Per la cronaca la fascia di Mister Italia 2018 è stata vinta dal 31enne ingegnere napoletano Nicola Savarese.

Prestigioso l’albo d’oro dei due concorsi che ha lanciato personaggio diventati poi vere e proprie “star” tra i quali Luca Onestini, Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso (Temptation Island) e Carlotta Maggiorana.